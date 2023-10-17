Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cek Fakta, Ternyata Badan Intelijen Indonesia Pernah Dilatih Langsung Intel Israel

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:28 WIB
Cek Fakta, Ternyata Badan Intelijen Indonesia Pernah Dilatih Langsung Intel Israel
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ternyata Badan Intelijen Indonesia pernah dilatih langsung intel Israel, benarkah demikian? Dalam hal ini Indonesia membentuk unit intelijen di tubuh Polisi Militer Indonesia pada tahun 1965.

Unit yang diawasi oleh Kolonel Nicklany diberi nama Detasemen Pelaksana Intelijen Militer (Den Pintel Pom). Tujuan untuk melacak jejak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Nicklany kemudian mengusulkan pembentukan atau unik baru.

Pada awal 1968, Kolonel Nicklany, Asisten Intelijen di Polisi Militer, mengusulkan pembentukan satu unit baru yang bertugas untuk menangani kontraintelijen asing. Unit inilah yang kemudian dikenal sebagai Satuan Khusus Pelaksana Intelijen atau Satsus Pintel yang terdiri pada 60 orang.

Seorang ahli sejarah Indonesia, Ken Conboy, mengungkap fakta bahwa Badan Intelijen Indonesia pernah dilatih langsung intel Israel bernama Anthony Tingle. Dia didatangkan secara rahasia oleh Inggris ke Indonesia pada tahun 1970.

