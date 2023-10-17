Hasto Sebut Banyak Elite PDIP Dengar Langsung Jokowi Dukung Ganjar

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut, hampir seluruh elite partainya di tingkat pusat telah mendengar secara langsung jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hasto mengungkapkan hal itu ketika disingggung soal arah dukungan Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024. Hasto menghitung, ada sekira 21 orang yang sebelumnya telah diajak berbicara dengan Presiden Jokowi

Hasto mengatakan, kepada 21 orang tersebut, Jokowi selalu menyampaikan mendukung Ganjar Pranowo dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.