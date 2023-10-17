Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Pernah Bahas Cawapres, Hasto Ungkap Gibran Siap Jadi Juru Kampanye Ganjar

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:45 WIB
Tak Pernah Bahas Cawapres, Hasto Ungkap Gibran Siap Jadi Juru Kampanye Ganjar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku Gibran Rakabuming Raka tak pernah membahas isu dirinya ingin maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

"Oh enggak ada (Gibran bahas soal isu maju sebagai cawapres-red)," kata Hasto, dikutip Selasa (17/10/2023).

Ia mengungkap, Gibran kerap bertanya kepadanya soal tugasnya dalam Pilpres 2024.

"Yang ada adalah Pak Sekjen tugas kami apa? Kira-kira seperti itu saja. Sebagai kader partai, Mas Gibran selalu menanyakan tugas kami apa," ujarnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto mengaku telah meminta putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk membantu Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement