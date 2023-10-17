Tak Pernah Bahas Cawapres, Hasto Ungkap Gibran Siap Jadi Juru Kampanye Ganjar

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku Gibran Rakabuming Raka tak pernah membahas isu dirinya ingin maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024.

"Oh enggak ada (Gibran bahas soal isu maju sebagai cawapres-red)," kata Hasto, dikutip Selasa (17/10/2023).

Ia mengungkap, Gibran kerap bertanya kepadanya soal tugasnya dalam Pilpres 2024.

"Yang ada adalah Pak Sekjen tugas kami apa? Kira-kira seperti itu saja. Sebagai kader partai, Mas Gibran selalu menanyakan tugas kami apa," ujarnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto mengaku telah meminta putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk membantu Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024.