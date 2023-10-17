Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini Polri Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:59 WIB
Hari Ini Polri Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Pemilu 2024
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (MPI/Riana Rizkia)
JAKARTA - Polri bakal melakukan gelar pasukan Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Silang Monas Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, rencananya gelar pasukan bakal dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Pagi jam 07.00 WIB rencananya Kapolri yang mimpin di Monas," kata Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Gelar pasukan tersebut, kata Sandi, dilakukan serentak di seluruh Polda dengan melibatkan sebanyak 434 ribu personel, 2.130 di antaranya adalah dari Mabes Polri. Sandi menjelaskan, belum ada perubahan jumlah personel hingga saat ini.

"Masih tetap (sama jumlahnya)," ucapnya.

Sebelumnya, Divisi Humas Polri juga telah menggelar apel gelar pasukan kesiapan Satgas Humas Operasi Mantap Brata 2023, guna pengamanan Pemilu 2024. Sandi Nugroho mengatakan, Satgas Humas akan melaksanakan tugas dari mulai persiapan, saat pemilihan, hingga pascapemilu serentak.

“Total 45 personel yang terlibat,” kata Sandi di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/10/23).

