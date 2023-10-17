Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pj Gubernur Sultra Terima Gelar Adat Kesultanan Buton

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:27 WIB
Pj Gubernur Sultra Terima Gelar Adat Kesultanan Buton
A
A
A

KENDARI - Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto menerima gelar adat kesultanan Buton "Mia Ogena Bhawaangi Yi Sulawesi Tenggara", Selasa (17/10/2023).

"Alhamdulillah, terima kasih kepada Sultan Buton ke - 40, Para Sesepuh Perangkat Lembaga Adat Kesultanan Buton dan Masyarakat Buton atas gelar ini. Saya bangga menjadi kerabat dan sesepuh dalam daerah eks kesultanan Buton," kata Andap saat menerima gelar kesultanan di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau.

"Gelar ini merupakan kehormatan sekaligus amanah bagi saya untuk dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi di Sultra, Bumi Anoa yang kita cintai bersama ini," lanjut Andap lagi.

Penganugerahan gelar diserahkan langsung oleh Sultan Buton ke - 40, sekaligus pemimpin Lembaga Adat Kesultanan Buton, dr. H. La Ode Muhamad Izat Manarfa M.Sc.

Ia menjelaskan "Mia Ogena" berarti seorang pemimpin yang profesional, pandangan jauh kedepan (visioner), karismatik, pengayom, jujur, amanah, fathanah, tabligh, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT.



      
