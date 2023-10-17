Apel Mantap Brata, Kapolri Pastikan Wujudkan Pemilu Damai hingga Jaga Persatuan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata terkait dengan pengamanan seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, di Lapangan Monas, Jakarta.

Sigit mengungkapkan, apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia atau Polda jajaran.

"Yang jelas mulai hari ini kami melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023 sampai dengan 2024 secara serentak, jadi tidak hanya di sini, tapi diseluruh wilayah juga melakukan hal yang sama," kata Sigit kepada awak media di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Dengan adanya apel pasukan ini, Sigit memastikan, seluruh jajaran kepolisian di Indonesia siap mengamankan seluruh tahapan Pemilu agar dapat berjalan aman, lancar dan damai.

"Artinya mulai hari ini Polri telah siap melaksanakan rangkaian yang dilaksanakan oleh KPU, tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan dan Polri melaksanakan seluruh rangkaian tersebut agar betul-betul berjalan dengan baik, dengan aman dan lancar," ujar Sigit.

Menurut Sigit, untuk memastikan Pemilu berjalan aman, damai dan lancar di seluruh tahapannya, Polri terus bersinergi dengan TNI serta seluruh stakeholder terkait.