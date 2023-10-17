Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Jokowi Kunjungi Monumen Pahlawan Rakyat di Beijing

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |13:06 WIB
Momen Presiden Jokowi Kunjungi Monumen Pahlawan Rakyat di Beijing
Jokowi kunjungi monumen pahlawan rakyat di Beijing. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Selasa, 17 Oktober 2023 untuk melakukan peletakan karangan bunga atau flower tribute. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Presiden Jokowi ke RRT.

Tiba sekitar pukul 10.45 waktu setempat, Presiden Jokowi kemudian berdiri di depan karangan bunga sekaligus mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Selanjutnya, Presiden kemudian mengikuti karangan bunga yang dipindahkan ke depan Monumen Pahlawan Rakyat.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi didampingi delegasi Indonesia lainnya kemudian berjalan hingga lokasi yang telah ditentukan. Delegasi yang turut serta yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, dan Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen Mar. Benny P. Nadeak

 BACA JUGA:

Saat lagu "Flowers to the Heroes" selesai dimainkan, Kepala Negara merapikan pita karangan bunga dan memberikan penghormatan. Setelah memberikan penghormatan, Presiden menuju rangkaian kendaraan kemudian meninggalkan Tiananmen Square.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Presiden jokowi RI-RRT Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement