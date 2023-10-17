Momen Presiden Jokowi Kunjungi Monumen Pahlawan Rakyat di Beijing

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Selasa, 17 Oktober 2023 untuk melakukan peletakan karangan bunga atau flower tribute. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Presiden Jokowi ke RRT.

Tiba sekitar pukul 10.45 waktu setempat, Presiden Jokowi kemudian berdiri di depan karangan bunga sekaligus mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Selanjutnya, Presiden kemudian mengikuti karangan bunga yang dipindahkan ke depan Monumen Pahlawan Rakyat.

Presiden Jokowi didampingi delegasi Indonesia lainnya kemudian berjalan hingga lokasi yang telah ditentukan. Delegasi yang turut serta yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, dan Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen Mar. Benny P. Nadeak

Saat lagu "Flowers to the Heroes" selesai dimainkan, Kepala Negara merapikan pita karangan bunga dan memberikan penghormatan. Setelah memberikan penghormatan, Presiden menuju rangkaian kendaraan kemudian meninggalkan Tiananmen Square.

