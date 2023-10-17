Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

3 Pimpinan Militer Tertinggi Ini Berani Menentang Keras Soeharto hingga Bernasib Begini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |13:17 WIB
3 Pimpinan Militer Tertinggi Ini Berani Menentang Keras Soeharto hingga Bernasib Begini
Jenderal AH Nasution (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang dikenal otoriter dan diktator. Di era Pemerintahan Orde Baru, ia menjadi sosok yang disegani. Bahkan, yang berseberangan dengannya bakal mengalami nasib yang kurang baik. 

Selama memimpin Republik Indonesia 32 tahun, bukan berarti tak ada yang menentang Soeharto. Di antaranya ada pimpinan militer yang berani.

Berikut tiga pimpinan militer yang berani menentang Soeharto:

1. Jenderal Besar AH Nasution

Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menjadi salah satu yang berani menentang kediktatoran Soeharto. Lewat kelompok Petisi 50, Nasution mengkritisi pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. 

Kelompok tersebut diketahui diisi 50 purnawirawan jenderal dan politisi senior. Petisi 50 dibentuk saat Soeharto meminta ABRI untuk mendukung Golkar dalam Pemilu.

Petisi 50 berdiri pada 5 Mei 1980 dan menganggap Soeharto sudah menyalahgunakan filosofi dasar negara, Pancasila, sekaligus menodainya.

Hubungan Nasution dan Soeharto sebelumnya memang sempat naik turun. Padahal, Nasution pernah hampir memecat Soeharto kala masih menjadi juniornya. Soeharto diduga kedapatan menyelundupkan beberapa komoditas dengan Liem Sioe Liong, Tek Kiong, dan Bob Hasan.

Beruntung, karier Soeharto diselamatkan Jenderal Gatot Soebroto yang menjabat sebagai Wakil KSAD.

Halaman:
1 2 3
      
