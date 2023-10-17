Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Buka Suara soal Putusan MK: Yang Berpeluang Bukan Cuma Saya

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |13:38 WIB
Gibran Buka Suara soal Putusan MK: Yang Berpeluang Bukan Cuma Saya
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: R August)
SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan gugatan Almas Tsaibbirru membuka peluang bagi banyak tokoh muda untuk duduk di kursi kepresidenan.

Seperti diketahui bahwa MK telah mengabulkan permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, Senin (17/10) di Jakarta.

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

"Yang berpeluang bukan cuma saya," ujarnya di Balai Kota Solo, Selasa (17/10) saat ditanya peluang menjadi Cawapres.

Gibran mengungkapkan bahwa selain dirinya banyak tokoh muda yang pantas duduk di kursi Cawapres namun tidak bisa lantaran terkendala aturan lama.

Sedikitnya ada 24 nama tokoh muda yang berpeluang duduk di kursi Cawapres pascaaturan baru itu ditetapkan. Di antaranya, Bupati Dharmasraya, Sumatra Barat, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara, Franc Bernhard Tumangggo, Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan, Muhammad Yusran Lalogau, Bupati Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Panca Wijaya Akbar, Bupati Kendal, Jawa Tengah, Dico Mahtado Ganinduto, Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan, Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Saidi Mansyur, Bupati Tuban, Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky dan sejumlah tokoh lain.

"Banyak-banyak banget," lanjut dia.

Namun demikian dirinya tidak mau berkomentar saat diminta tanggapan aturan baru tersebut menguntungkan anak muda.

