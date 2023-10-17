Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perintahkan Jajarannya, Kapolri: Tangani Dugaan Pemerasan SYL dengan Profesional

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |13:56 WIB
Perintahkan Jajarannya, Kapolri: Tangani Dugaan Pemerasan SYL dengan Profesional
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Riana Rizkia)




 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar dapat menangani dugaan kasus pemerasan pimpinan KPK kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan serius.

Terlebih, kata Sigit, kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik. Sehingga setiap proses hukum yang berjalan akan diperhatikan khayalak.

"Yang jelas, karena kasusnya menjadi perhatian publik, saya sudah perintahkan agar prosesnya harus betul-betul ditangani secara profesional," kata Sigit setelah apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/20/2023).



      
