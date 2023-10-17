Perintahkan Jajarannya, Kapolri: Tangani Dugaan Pemerasan SYL dengan Profesional

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya agar dapat menangani dugaan kasus pemerasan pimpinan KPK kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan serius.

Terlebih, kata Sigit, kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik. Sehingga setiap proses hukum yang berjalan akan diperhatikan khayalak.

"Yang jelas, karena kasusnya menjadi perhatian publik, saya sudah perintahkan agar prosesnya harus betul-betul ditangani secara profesional," kata Sigit setelah apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/20/2023).