Ronaldo Bikin Rekor Lagi, Selengkapnya di Okezone Updates

OKEZONE Updates kali ini memberikan informasi tentang pertandingan antara Portugal melawan Slovakia di Stadion Dragao, akhir pekan lalu. Laga ini menjadi momen penting bagi tuan rumah Portugal dan sang mega bintang, Cristiano Ronaldo.

Kemenangan 3-2 atas tim tamu, meloloskan Solekao das Quinas ke putaran final Euro 2024 di Jerman. Tak hanya itu, laga ini menjadi momentum penting ketika Ronaldo menajamkan rekor yang telah dipecahkan selama karir bersama Portugal.

Dua gol alias brace Ronaldo, mempertajam rekor gol internasionalnya menjadi 125 gol dalam 202 penampilan. Selebrasi khas The Terminator pun menghiasi perayaan golnya yang ke-124 dan 125.

Selanjutnya ada berita tentang pasangan suami istri a-d dan a-w, terekam kamera cctv, usia melakukan aksi pencurian emas di sebuah toko emas daerah sekarbela kota mataram.

Modus kedua pelaku dengan berpura pura membeli perhiasan emas, saat pegawai toko lengah, kedua pelaku segera membawa kabur perhiasan emas senilai ratusan juta.