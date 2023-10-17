Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Kabulkan Batas Usia Capres Jadi 40 Tahun, Gus Miftah: Bisa Memacu Kepala Daerah untuk Berprestasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:40 WIB
MK Kabulkan Batas Usia Capres Jadi 40 Tahun, Gus Miftah: Bisa Memacu Kepala Daerah untuk Berprestasi
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Hal ini bedasarkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.

Pendakwah Kondang dari Jawa Tengah Gus Miftah menilai keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini bisa memacu kepala daerah untuk terus bekerja bagi rakyatnya.

Hal ini juga (Putusan MK), dikatakan Gus Miftah tidak membatasi pemimpin pemimpin muda Indonesia tidak terjebak dalam batasan umur untuk melahirkan pemimpin muda untuk memimpin bangsa ini.

“Sehingga kepala daerah terpacu bekerja untuk rakyat, bekerja menunjukan prestasi, melayani masyarakat dengan baik, yang kemudian diapresiasi membuat peluang menjadi pemimpin nasional tanpa terjebak dalam batasan umur,” kata Gus Miftah dalam keterangan Persnya, Selasa (17/10/2023).

Gus Miftah juga mendukung terhadap keputusan MK yang tidak membuat norma baru, Menurutnya keputusan MK ini adalah melawan ketidakadilan karena Putusan ini adalah bagian dari aspirasi generasi muda

Topik Artikel :
Pemilu 2024 MK Gus Miftah
Telusuri berita news lainnya
