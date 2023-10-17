Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringatan untuk Pendukung Ganjar: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:42 WIB
Peringatan untuk Pendukung Ganjar: Haram Hukumnya Bawa Isu SARA!
Ganjar peringatkan pendukungnya tidak pakai isu SARA (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo meminta seluruh pendukungnya untuk tidak membawa isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar saat menghadiri silaturahmi nasional Relawan Kebangsaan Nasional (Silatnas Rekabnas) yang digelar di hotel yang berada di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

"Kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu SARA! Haram hukumnya!" kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan bangsa ini sudah lelah menghadapi isu tersebut. Pasalnya, karena isu itu masyarakat menjadi terbelah.

Lebih parahnya, kata dia, untuk mengembalikkan kondisi keterbelahan itu sangat sulit. Mengingat, isu-isu SARA yang disalurkan lewat hoaks, ujaran kebencian diproduksi secara terus menerus.

Karena itu, Ganjar meminta pendukungnya untuk bicara hal-hal yang positif dan penuh dengan kebaikan.

