Megawati Sebut Capres-Cawapres Pilihannya untuk Kepentingan Rakyat, Perindo: Sikap Negarawan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut penentuan capres dan cawapres pilihannya adalah untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan partai, pribadi atau keluarga.

Menurut Ahmad Rofiq yang juga Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Banten III itu, pernyataan tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan Megawati sebagai tokoh politik.

BACA JUGA:

"Ibu Megawati menunjukkan sikap kenegarawanannya. Sikap ini sebagai penegasan bahwa ini bukan soal keluarga, ini bukan soal dinasti, tapi ini kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhannya," kata Ahmad Rofiq, Selasa (17/10/2023).

Bagi Ahmad Rofiq, Megawati sangat memahami sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat ke depan. Karena itu, sosok Cawapres pendamping Ganjar Pranowo nantinya akan ditentukan sesuai dengan kehendak rakyat.