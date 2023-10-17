Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Sebut Capres-Cawapres Pilihannya untuk Kepentingan Rakyat, Perindo: Sikap Negarawan

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:25 WIB
Megawati Sebut Capres-Cawapres Pilihannya untuk Kepentingan Rakyat, Perindo: Sikap Negarawan
Megawati Soekarnoputri (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut penentuan capres dan cawapres pilihannya adalah untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan partai, pribadi atau keluarga.

Menurut Ahmad Rofiq yang juga Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Banten III itu, pernyataan tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan Megawati sebagai tokoh politik.

 BACA JUGA:

"Ibu Megawati menunjukkan sikap kenegarawanannya. Sikap ini sebagai penegasan bahwa ini bukan soal keluarga, ini bukan soal dinasti, tapi ini kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhannya," kata Ahmad Rofiq, Selasa (17/10/2023).

Bagi Ahmad Rofiq, Megawati sangat memahami sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat ke depan. Karena itu, sosok Cawapres pendamping Ganjar Pranowo nantinya akan ditentukan sesuai dengan kehendak rakyat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement