Ada 6 Aksi Terorisme saat Pemilu 2019, Kapolri: Jangan Terulang Kembali!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi perhatian khusus pada aksi terorisme dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang.

"Terorisme juga harus menjadi perhatian serius," kata Sigit setelah apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/20/2023).

Mantan Kabareskrim ini tidak ingin kejadian pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terulang kembali, yakni ada enam aksi serangan teror.

"Dan ini tidak boleh terjadi di pemilu 2024. Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan Israel sedang bereskalasi dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di dalam negeri," katanya.

Mantan Kapolda Banten ini meminta kepada jajarannya agar dapat mengoptimalkan preventif strike, supaya pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.

"Sehingga kita bisa memastikan kita minimal kan tidak ada letupan sekecil apapun pada pemilu 2024,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )