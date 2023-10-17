Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Bantu Sumur Artesis di Tasikmalaya, Perindo: Selalu Peduli dan Penuhi Kebutuhan Rakyat Kecil

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:31 WIB
Ganjar Bantu Sumur Artesis di Tasikmalaya, Perindo: Selalu Peduli dan Penuhi Kebutuhan Rakyat Kecil
Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dampak kemarau panjang menyebabkan kekeringan dan kekurangan air bersih di sejumlah daerah.

Hal ini langsung direspons oleh Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dengan turun langsung membantu pengadaan sumur artesis di Kampung Nagrog, Desa Muncang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Program bantuan sumur air bersih yang dilakukan Ganjar Pranowo membantu 1.300 lebih warga di 9 RT, yang sebelumnya harus mengambil air bersih dari sumber air yang jauh.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan memuji gaya kepemimpinan dan kepedulian Ganjar.

"Kepedulian dan perhatian Ganjar Pranowo terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat benar-benar sangat patut diteladani," jelas Yerry, Selasa (17/10/2023).

"Ganjar Pranowo punya komitmen dan kepedulian untuk membantu kebutuhan rakyat kecil. Rakyat nanti bisa datang langsung ke Ganjar dan ceritakan kebutuhan mereka," terang Yerry -- yang juga merupakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Sulawesi Utara itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement