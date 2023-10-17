Ganjar Bantu Sumur Artesis di Tasikmalaya, Perindo: Selalu Peduli dan Penuhi Kebutuhan Rakyat Kecil

JAKARTA - Dampak kemarau panjang menyebabkan kekeringan dan kekurangan air bersih di sejumlah daerah.

Hal ini langsung direspons oleh Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dengan turun langsung membantu pengadaan sumur artesis di Kampung Nagrog, Desa Muncang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Program bantuan sumur air bersih yang dilakukan Ganjar Pranowo membantu 1.300 lebih warga di 9 RT, yang sebelumnya harus mengambil air bersih dari sumber air yang jauh.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan memuji gaya kepemimpinan dan kepedulian Ganjar.

"Kepedulian dan perhatian Ganjar Pranowo terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat benar-benar sangat patut diteladani," jelas Yerry, Selasa (17/10/2023).

"Ganjar Pranowo punya komitmen dan kepedulian untuk membantu kebutuhan rakyat kecil. Rakyat nanti bisa datang langsung ke Ganjar dan ceritakan kebutuhan mereka," terang Yerry -- yang juga merupakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Sulawesi Utara itu.