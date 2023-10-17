Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Dukungan Capres, Johan Budi Bilang Jokowi Sengaja Bikin Teka Teki

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:31 WIB
Soal Dukungan Capres, Johan Budi Bilang Jokowi Sengaja Bikin Teka Teki
Johan Budi bilang Jokowi sengaja bikin teka teki soal dukungannya pada capres (Foto : Antara)
A
A
A

 

JAKARTA - Politsi PDI Perjuangan, Johan Budi menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja membuat sebuah teka-teki terkait dukungannya terhadap salah satu Calon Presiden (Capres) dalam kontestasi Pemilu 2024.

Johan mengatakan, jawaban tersebut ia dapatkan saat bertemu Jokowi di Istana beberapa waktu lalu. Kala itu, Johan sempat bertanya kepada Jokowi siapa Capres yang didukung.

"Jawaban dia (Jokowi), 'Saya tidak akan menyampaikan saya mendukung siapa', dan saya paham betul bahwa dia pasti tidak akan menyampaikan saya mendukung atau meng-endorse A atau B, karena dia presiden, kepala negara, kepala pemerintahan," ujar Johan dalam Polemik Trijaya, Selasa (17/10/2023).

Sehingga, kata Johan, Jokowi tidak mungkin terbuka menyampaikan ke mana arah dukungannya.

Namun, Jokowi menunjukkan semua itu bak permainan teka-teki puzzle.

"Dengan puzzle itu, itu akan tau pak Jokowi arahnya ke mana. Apalagi sekarang ada putusan MK yang kemudian sudah rame dibicarakan bahwa ini berkaitan dengan Gibran misalnya, itu pasti orang sudah menduga lah tanpa saya harus menjawab," ujarnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
