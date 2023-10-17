Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Benny Rhamdani Ungkap Cawapres Ganjar Berinisial M, Mahfud?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:37 WIB
Benny Rhamdani Ungkap Cawapres Ganjar Berinisial M, Mahfud?
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo Presiden, Benny Rhamdani mengungkap nama calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden yang didukung oleh Partai Perindo itu. Benny menyebut sosok tersebut berinisial M.

"Inisialnya M. Siapa M itu? bisa Mas Mahfud MD, bisa Mas Gibran, Mas Erick Thohir, Mas Andika Perkasa dan Mbak Khofifah," kata Benny saat dihubungi awak media Selasa (17/10/2023).

Sementara saat ditanya terkait kabar Menkopolhukam, Mahfud MD merapat ke kediaman Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Benny mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

"Saya kurang tahu (informasi Mahfud MD merapat ke rumah Megawati),” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memastikan telah menyiapkan sosok calon wakil presiden (Cawapres) untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 . Dia meminta semua pihak bersabar.

"Minggu-minggu ini kita akan memasuki masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Megawati.

Telusuri berita news lainnya
