Seluruh Ketum Partai Pendukung Ganjar Besok Bertemu, Umumkan Nama Cawapres?

JAKARTA - Seluruh ketua umum partai politik pendukung bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo akan melakukan pertemuan kembali pada hari Rabu, 17 Oktober 2023.

Pertemuan elite parpol tersebut dikabarkan akan berlangsung di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat.

"Yang pasti besok pertemuan para ketua umum partai, pagi jam 10 di DPP PDIP," kata Waketum DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani kepada wartawan, Selasa (16/10/2023).

Namun demikian, ia tak mengetahui apakah pertemuan Ketua umum tersebut akan mengumumkan Cawapres bagi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Apakah itu akan diumumkan besok (nama cawapres), ya bisa iya bisa tidak," tutup Benny Rhamdani.