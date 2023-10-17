Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Akrab Jokowi Bertemu Putin di Beijing, Bincang Santai Diselingi Tawa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:57 WIB
Momen Akrab Jokowi Bertemu Putin di Beijing, Bincang Santai Diselingi Tawa
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing, China (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Widodo bertemu dan berfoto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di Great Hall of the People, Beijing pada Selasa malam, 17 Oktober 2023.

Pertemuan tersebut dilakukan sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum (BRF). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi ditemani oleh sang istri Iriana Jokowi.

Nampak Jokowi mengenakan berwarna setelan jas berwarna biru dongker, Iriana memakai kebaya berwarna putih. Sedangkan Putin memakai setelan jas berwarna hitam.

Terlihat Jokowi dan Putin berbincang santai. Keduanya juga nampak saling bertukar senyum.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, di China World Hotel, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Selasa, 17 Oktober 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Wickremesinghe membahas peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Halaman:
1 2
      
