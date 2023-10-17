Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Dikabarkan Bertemu Megawati, Begini Situasi Rumah Jalan Teuku Umar

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:03 WIB
Mahfud MD Dikabarkan Bertemu Megawati, Begini Situasi Rumah Jalan Teuku Umar
Mahfud MD dikabarkan menyambangi rumah Megawati Seokarnoputri (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD dikabarkan akan menyambangi rumah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang berada di Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, pada pukul 18.11 WIB, terlihat dil lokasi depan rumah Mega dijaga ketat oleh Paspampres dan petugas kepolisian yang berjaga.

Rumah dengan cat berwarna putih itu terpantau dipenuhi mobil-mobil yang terparkir di depannya. Terlihat juga beberapa motor provos yang bisa mengawal perjalanan pejabat negara, dan petugasnya yang sedang berjaga.

Dari informasi yang dihimpun Mahfud MD sudah berada di rumah Megawati, namun belum ada keterangan resmi bahwa Mahfud sudah berada di dalam rumah.

Namun para petugas yang berjaga enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait adanya Mahfud di dalam rumah Megawati.

"Enggak tahu, kita cuma bertugas saja," kata salah satu petugas di depan rumah Mega.

Halaman:
1 2
      
