Wapres Maruf Amin: Tiga Klub Dibiayai dari Promo Rumah Judi!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima laporan bahwa tiga klub bola Indonesia dibiayai dari promo rumah judi.

Laporan itu diterima Wapres Ma’ruf saat bertemu Satgas Anti Mafia Bola Indonesia di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

“Ternyata ada promo rumah judi yang membiayai klub-klub, itu ada 3 klub tadi yang sudah dilaporkan kepada Wakil Presiden,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya.

Selain itu, Wapres yang merupakan penanggung jawab Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) telah menerima laporan dari Satgas Anti Mafia Bola terkait kemungkinan terjadinya pengaturan skor bola.

“Pertama itu adalah memantau mengenai kemungkinan terjadinya pengaturan skor ya, baik dilakukan oleh pemain, wasit, ya pokoknya mafianya lah secara keseluruhan itu dipantau menjadi fokus pekerjaan mereka begitu,” kata Masduki.

“Kedua juga tugasnya adalah bagaimana agar bola di Indonesia ya, yang di bawah naungan PSSI ini, laporan keuangannya itu transparan. Dalam hal ini juga ada ahli yang terlibat di dalam organisasi ini,” tambahnya.