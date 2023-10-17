Ada Kejutan pada Pertamuan Ketum Parpol Pendukung Ganjar Besok

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) Benny Rhamdani menyebut para Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar akan berkumpul di Kantor DPP PDIP pada Rabu 18 Oktober 2023, besok.

Ia menyebut akan ada kejutan mengenai pertemuan tersebut.

"Iya besok ada pertemuan para Ketua Umum Partai (pendukung Ganajr) jam 10.00 WIB pagi di kantor DPP PDI Perjuangan," ucap Benny Rhamdani saat dihubungi, Selasa (17/10/2023).

Ia mengaku Ketua Umum Parpol diundang langsung oleh PDI-P, surat undangan pun diterima pada hari Selasa sore ini.

Setelah pertemuan di Kantor DPP PDIP, para Ketua Umum Parpol akan kembali bertemu di Rapat Rutin Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Gedung High End, Kawasan MNC Centre, Jakarta Pusat.

"Kalau pemberitahuannya sih undangannya baru diterima tadi sore jam-jam 15.00 WIB, kemudian jam 14.00 WIB (Rabu) seperti biasa ya ada pertemuan rutin di High End," tuturnya.