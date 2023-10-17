Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Kejutan pada Pertamuan Ketum Parpol Pendukung Ganjar Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:16 WIB
Ada Kejutan pada Pertamuan Ketum Parpol Pendukung Ganjar Besok
Ketum Parpol pendukung Ganjar bertemu besok (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) Benny Rhamdani menyebut para Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar akan berkumpul di Kantor DPP PDIP pada Rabu 18 Oktober 2023, besok.

Ia menyebut akan ada kejutan mengenai pertemuan tersebut.

"Iya besok ada pertemuan para Ketua Umum Partai (pendukung Ganajr) jam 10.00 WIB pagi di kantor DPP PDI Perjuangan," ucap Benny Rhamdani saat dihubungi, Selasa (17/10/2023).

Ia mengaku Ketua Umum Parpol diundang langsung oleh PDI-P, surat undangan pun diterima pada hari Selasa sore ini.

Setelah pertemuan di Kantor DPP PDIP, para Ketua Umum Parpol akan kembali bertemu di Rapat Rutin Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo di Gedung High End, Kawasan MNC Centre, Jakarta Pusat.

"Kalau pemberitahuannya sih undangannya baru diterima tadi sore jam-jam 15.00 WIB, kemudian jam 14.00 WIB (Rabu) seperti biasa ya ada pertemuan rutin di High End," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement