Besok, Cawapres Ganjar Pranowo Akan Diumumkan di DPP PDIP

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa besok, Rabu (18/10/2023) Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) akan mengumumkan Cawapres yang akan mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024.

"Sehingga besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB tepat, akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto saat ditemui di depan kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Lokasi deklarasi Cawapres yang akan dilakukan TPN GP adalah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Jalan Pangeran Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat.