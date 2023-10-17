Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bocoran Sekjen PDIP soal Cawapres Ganjar Pranowo

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:35 WIB
Bocoran Sekjen PDIP soal Cawapres Ganjar Pranowo
Hasto Kristiyanto memberikan bocoran siapa cawapres Ganjar Pranowo (Foto : MPI)
JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membrikan bocoran Cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024.

Namun, bocoran itu terlalu umum lantaran Hasto hanya mengatakan cawapres Ganjar adalah yang bisa membuat Indonesia jauh lebih maju.

"Ya inisialnya Indonesia Raya. Jadi untuk Indonesia Raya, untuk rakyat Indonesia, untuk kemajuan kita bersama," kata Hasto saat ditemui di depan kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Hasto mengungkapkan besok, Rabu 18 Oktober 2023, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) akan mengumumkan Cawapres yang akan mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024.

"Besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10.00 WIB tepat, akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto.

Lokasi deklarasi Cawapres yang akan dilakukan TPN GP adalah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Jalan Pangeran Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat.

"Iya iya (kantor DPP PDIP)," kata Hasto.

