NEWS NASIONAL

Polda Jawa Barat Optimis Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Kondusif

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:36 WIB
Kapolda Jabar yakin Pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif di Jabar/Foto: Istimewa
BANDUNG - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, optimis pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di wilayahnya berlangsung aman dan kondusif.

Sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemprov Jabar yang terjalin dengan baik menjadi modal dalam mewujudkan tahapan Pemilu 2024 yang kondusif. Sebanyak 19.475 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan Pemilu 2024.

"Alhamdulillah di wilayah Polda Jabar sampai saat ini didukung sepenuhnya oleh TNI,  kemudian juga pemerintah daerah (Pemprov Jawa Barat) dan seluruh stakeholder,"  kata Kapolda usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023 dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024, di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/10/2023).

Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023 dihadiri Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, Pangdam, III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatmiko, dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda didamping Pj Gubernur dan Pangdam III memeriksa kesiapan pasukan baik dari unsur TNI, Polri, Pemprov Jawa Barat, dan instansi lainnya. 

Menurut Wiyagus, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu dari Bawaslu, ada lima provinsi di Indonesia yang masuk kategori kerawanan tinggi. Salah satu di antaranya adalah Provinsi Jawa Barat, yang menempati rangking ke empat.  Kriteria indeks kerawanan Pemilu tersebut konteksnya adalah sosial politik, kontestasi penyelanggaraan Pemilu, dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan berdasarkan penilaian Polri, lanjut Wiyagus, di wilayah Jawa Barat tidak ada kerawanan tinggi, tetapi sifatnya hanya rawan. Ini berdasarkan geografi di wilayah Jawa Barat dimana letak TPS yang mungkin membutuhkan waktu tempuh.

"Pada 2019 ada satu kabupaten di Jawa Barat yang harus menyelenggarakan Pemilu ulang," ujar dia.

Dikatakan Wiyagus, selama pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Jawa Barat berlangsung kondusif. Ia berharap situasi seperti itu pun bisa terwujud di 2024. ‘

