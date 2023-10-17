Hadiri Deklarasi Dukungan, Gatot Eddy Bicara soal Modal Ganjar Jadi Presiden

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN GP) Gatot Eddy Pramono hadir dalam deklarasi dukungan Ganjar Presiden dari kalangan Gerakan Aktivis (GERAK) 98. Gatot Eddy pun berbicara mengenai integritas Ganjar yang akan diberikan kepada negara Indonesia jika menjadi Presiden.

"Ketika pertama kali beliau (Ganjar) menjadi Gubernur Jawa Tengah, ada dua Kepala Dinas yang dia copot karena korupsi," ucap Gatot saat memberikan kata pengantar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Ia menyebut pencopotan itu menandakan Ganjar merupakan orang yang berintegritas. Bahkan menurutnya pejabat yang korupsi tidak diberikan ruang untuk terus mengemban jabatannya.

"Pilihannya diteruskan (dipecat) atau mundur, seperti itu. Dan ingat yang tertanam di jiwa beliau, tuanku adalah rakyat, itu yang akan diberikan kepada negara ini, itu secara integritas," ungkapnya.

Mantan Wakapolri itu juga menilai kiprah Ganjar dalam dunia politik dinilai bagus. Misalnya Ganjar menjadi orang yang mendengar aspirasi masyarakat saat menjadi anggota DPR RI, kemudian saat menjadi Gubernur ia pun paham permasalahan yang tengah dihadapi.

"Ini adalah modal untuk beliagu sebagai seorang presiden," ucapnya.