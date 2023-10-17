Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar : Selamat Ultah Pak Prabowo, Tetap Jaga Kesehatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |20:17 WIB
Ganjar : Selamat Ultah Pak Prabowo, Tetap Jaga Kesehatan
Ganjar Pranowo mengucapkan selamat ulang tahun pada Prabowo Subianto (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto merayakan hari ulang tahunnya ke-72 tepat hari ini, Selasa (17/10/2023).

Momen itu turut dirayakan oleh Bacapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo.

Hal itu diungkapkan Ganjar melalui unggahan foto pada akun resmi media sosial instagramnya @ganjarpranowo. Ganjar memilih foto dirinya bersama Prabowo Subianto tengah bersalaman sambil tersenyum lebar.

"Selamat ulang tahun ke 72 ya pak @prabowo," kata Ganjar dalam keterangan unggahan, dikutip Selasa (17/10/2023).

Ganjar lantas memberikan harapan agar Prabowo tetap menjaga kesehatan dirinya. Di akhir pesannya, Ganjar juga berpesan agar Prabowo tetap bersemangat.

"Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu," ujar Ganjar.

