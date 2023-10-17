Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cawapres Ganjar Diumumkan Besok, Sudah Melalui Perenungan Lama

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |20:31 WIB
Cawapres Ganjar Diumumkan Besok, Sudah Melalui Perenungan Lama
Pemilihan cawapres Ganjar sudah melalui perenungan yang lama (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan jajaran pengurus PDIP telah selesai melakukan pertemuan di kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, kawasan, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut salah satunya membahas soal sosok Cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

"Pencermatan juga dilakukan cukup lama. Jadi pertemuan kalau Ibu Mega bisa dilakukan di ruang-ruang publik, jadi enggak ada sesuatu yang disembunyikan, enggak ada yang dirahasiakan," kata Hasto di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Selasa (17/10/2023).

Hasto menuturkan pihaknya sudah melakukan perenungan terhadap sosok yang dipilih sebagai Cawapres.

Kata Hasto, hal tersebut dilakukan dengan melihat kondisi bangsa saat ini.

"Pokoknya yang dicalonkan betul-betul hasil perenungan yang mendalam dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini," ucap Hasto.

Halaman:
1 2
      
