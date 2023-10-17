Gempa M3,3 Guncang Bandung Jawa Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (17/10/2023) sekira pukul 20.28 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.69 Lintang Selatan - 107.19 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 17-Oct-2023 20:28:52WIB, Lok:7.69LS, 107.19BT (83 km BaratDaya KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Kata BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)