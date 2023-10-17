Inspiratif! Ini Strategi Siti Atikoh Supriyanti untuk Cegah Ganjar Korupsi

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang berpendirian tegas sangat anti terhadap korupsi, hal ini rupanya tidak lepas dari dukungan sang istri yakni, Siti Atikoh Supriyanti yang ternyata memiliki strategi tersendiri untuk semakin menguatkan Ganjar agar tidak korupsi. Strategi tersebut pernah diungkap Siti Atikoh kala dirinya memberikan sosialisasi anti korupsi kepada Tim Penggerak PKK Jawa Tengah pada tahun 2022.

Ketika itu Siti Atikoh Supriyanti membagikan pandangan menarik mengenai peran keluarga dalam mencegah tindak korupsi, terutama dalam konteks pejabat negara. Siti Atikoh menyatakan bahwa keluarga merupakan benteng pertahanan terdepan dalam upaya mencegah korupsi.

Menurut Siti Atikoh pemikiran dalam keluarga yang harus diterapkan adalah ketika suami tiba - tiba memiliki kemampuan finansial untuk membeli sesuatu yang sebetulnya jauh melampaui pendapatan yang dimilikinya. Dalam hal ini, istri memiliki peran penting dan wajib dalam mengingatkan.

“Sebagai istri pasti paham pendapatan dari suami kita berapa, ketika tiba-tiba suami bisa beli sesuatu yang lebih saatnya kita mengingatkan,” ucap Siti Atikoh Supriyanti pada Kamis, (10/11/2022) di Gedung Inspektorat, Semarang.

Siti Atikoh juga menyatakan bahwa, keluarga memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan korupsi, dan budaya antikorupsi harus diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini, dengan membangun integritas dan kejujuran. Ia yakin apabila hal tersebut diterapkan maka anak – anak akan berusaha menjaga budaya anti antikorupsi.

Kalau kejujuran dan integritas sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga, pasti ketika di luar rumah pasti akan berusaha menjaga,” ujar istri Calon Presiden Ganjar Pranowo itu.

Selain itu, Siti Atikoh Supriyanti juga mencontohkan beberapa hal yang ia nilai berpotensi menjadi celah korupsi ataupun gratifikasi. Mengingat dirinya adalah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah, dirinya mencontohkan ketika sedang melakukan kunjungan kepada UMKM atau pameran UMKM.