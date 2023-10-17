Apa itu Kedaulatan Pangan Nasional? Strategi Gerakan 1.000 Embung Ganjar Pranowo Mewujudkannya di Jawa Tengah

JAKARTA - Kedaulatan pangan nasional merupakan sebuah konsep krusial yang berhubungan dengan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri.

Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk produksi pangan dalam negeri, akses yang adil, keberlanjutan, dan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Di dalam konteks Indonesia, peran politisi seperti Ganjar Pranowo dalam memajukan kedaulatan pangan nasional memiliki signifikansi yang tak boleh diabaikan.

Calon Presiden Ganjar Pranowo telah menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap upaya meningkatkan kedaulatan pangan di Indonesia. Selama dua masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar telah mengambil berbagai langkah strategis yang mendukung kedaulatan pangan. Salah satu inisiatif penting yang berhasil diterapkannya adalah 'Gerakan 1000 Embung'.

Ganjar menjelaskan bahwa embung memiliki manfaat besar bagi masyarakat Jawa Tengah. Provinsi ini sering menghadapi masalah kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan. Embung berperan penting dalam menyediakan air untuk irigasi sawah selama musim kemarau dan sebagai sarana penampungan air baku untuk keperluan masyarakat.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah harus menjaga produktivitas pertaniannya. Selain itu, embung juga berfungsi sebagai penampung air dan pengendali banjir selama musim hujan. Dengan inisiatif 'Gerakan 1000 Embung', Ganjar telah berhasil memajukan kedaulatan pangan dan mengatasi tantangan lingkungan di Jawa Tengah.

Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional Bersama Gerakan 1000 Embung

Gerakan Seribu Embung, yang pertama kali diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sejak tahun 2015. Keberadaan embung, menurut Ganjar, menciptakan manfaat kedaulatan pangan bagi masyarakat Jawa Tengah, terutama karena provinsi ini seringkali mengalami bencana kekeringan pada musim kemarau dan banjir saat musim hujan.

Embung berfungsi sebagai penampung air yang dapat digunakan untuk irigasi sawah saat musim kemarau dan sebagai sumber air bersih untuk warga. Sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia, Jawa Tengah harus menjaga produktivitas sektor pertaniannya. Selain itu, embung juga memiliki peran penting sebagai penampung air dan pengendali banjir pada musim hujan.

“Embung ini menjadi solusi persoalan kebutuhan irigasi dan air baku,” ujar Ganjar menjelaskan tentang fungsi embung dilansir melalui jatengprov.go.id (19/10/2022).