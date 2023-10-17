Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD Bertemu Megawati di Teuku Umar

JAKARTA - Jelang pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo, beredar foto pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dan Menkopolhukam Mahfud MD.

Hal itu diketahui dari postingan Instagram politikus PDIP Deddy Sitorus, @deddyyevrisitorus, Selasa (17/10/2023) malam. Foto yang diunggah Deddy, juga beredar di kalangan wartawan.

Dalam foto tersebut, nampak Megawati mengenakan gaun bewarna merah muda bersanding dengan Mahfud yang kenakan kemeja batik bewarna cokelat dan hijau. Mahfud, nampak memegang buku hitam di tangan kirinya.

Tak hanya itu, Deddy juga mengunggah pertemuan antara Mega dengan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf. Dalam foto itu, Mega nampak mengenakan dress batik mewarna cokelat. Sementara Saifullah, nampak mengenakan peci warna hitam dan baju muslim warna putih.

"Ayo votiiing saudara-saudara….. Menurut anda siapa diantara kader NU ini yg cocok bersama Mas Ganjar??" demikan keterangan dalam portingan tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait foto tersebut, Deddy membenarkan Mega telah bertemu Mahfud. Hanya saja, ia tidak tahu waktu pertemuan tersebut.

"Kalau lihat foto itu, benar. Apakah hari ini, saya tidak tahu mas," ucap Deddy saat dihubungi, Selasa (17/10/2023) malam.

Ia mengaku tengah rapat untuk mempersiapkan pengumuman deklarasi dan pendaftaran ke KPU. "Kebetulan kami sejak pagi hingga jam 21.30 tadi rapat maraton untuk menyiapkan pengumuman, deklarasi dan pendaftaran besok dan lusa," terang Deddy.

Meski begitu, kabar Menkopolhukam Mahfud MD untuk bertamu ke kediaman Megawati sempat tersebar di kalangan wartawan pada Selasa (17/10/2023) sore.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, pada pukul 18.11 WIB, terlihat dil lokasi depan rumah Mega dijaga ketat oleh Paspampres dan petugas kepolisian yang berjaga.

Rumah dengan cat berwarna putih itu terpantau dipenuhi mobil-mobil yang terparkir di depannya. Terlihat juga beberapa motor provos yang bisa mengawal perjalanan pejabat negara, dan petugasnya yang sedang berjaga.