Limbah Radioaktif PLTN Fukushima ke Laut, DPR : Kurangi Impor Makanan Laut dari Jepang

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin meminta Indonesia mengurangi impor makanan laut (seafood) dan memeriksa secara ketat seafood impor dari Jepang. Hal itu menyikapi keputusan Jepang yang membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut.

Pemerintah Jepang, menurut Elly harus menanggung penuh terhadap biaya pemeriksaan seafood dari Jepang yang bertujuan memastikan keselamatan rakyat Indonesia. Elly menegaskan, Indonesia perlu menekan Jepang agar bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan pangan itu.

"Jepang selama ini menganggap rendah kualitas ekspor perikanan dari Indonesia. Disebutnya, produk perikanan kita di bawah standar sehingga mengalami kendala masuk ke Jepang. Kini kita minta Jepang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeriksaan produk perikanan yang diekspornya," tutur Elly dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Politisi Fraksi PPP itu mengatakan, Indonesia perlu bereaksi pada keputusan Jepang membuang limbah puluhan ribu ton air tercemar radioaktif dari PLTN Fukushima itu. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk dapat memperketat pemeriksaan semua produk makanan asal Jepang.

"Saya minta menteri Perdagangan Indonesia mengurangi impor seafood asal Jepang. Juga mendesak pemerintah memeriksa dengan cermat semua produk makanan asal Jepang, karena kecerobohan Jepang ini sungguh mengkhawatirkan," tegas legislator dari Dapil Kabupaten Bogor atau Jawa Barat V itu.

(Awaludin)