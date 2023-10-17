Namanya Menguat Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar, Bagaimana Sosok Mahfud MD?

JAKARTA - Nama Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menguat. Kendati hingga saat ini belum ada kepastian mengingat Bacawapres yang akan mendampingi Ganjar baru akan diumumkan besok, Rabu 18 Oktober 2023.

Kabar tersebut juga dibenarkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, bahwa partai politik pengusung Ganjar Pranowo akan mengumumkan Bacawapres para Rabu pagi. Adapun bocorannya, inisial namanya M.

"Besok, pada Rabu, 18 Oktober 2023 pada pukul 10.00 akan diumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi mohon doa restunya," kata Hasto saat ditemui di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarok, jika Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Bacawapres Ganjar, maka pasangan Ganjar-Mahfud MD bisa menjadi simbol antitesa dari manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun kader PDIP, Jokowi juga dalam berbagai kesempatan mengisyaratkan bakal mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ditambah ada persepsi bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Di mana, mengupayakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Bacapres Prabowo Subianto.

"Mahfud MD merupakan sosok yang berintegritas dan berpengalaman. Pemerintahan Jokowi 2019-2024 yang makin kental dengan nuansa oligarkis diselamatkan oleh keberadaan MMD (Mahfud MD). Untuk jadi wapres Ganjar, menurut saya, bagus. Bisa melengkapi Ganjar. Orang kayak MMD, politisi pemikir dan negarawan, jumlahnya tidak banyak. Bisa memberi kontribusi positif bagi Ganjar," ujar Zaki dalam keterangannnya.

Zaki menambahkan, elektabilitas Mahfud MD memang tidak terlalu tinggi. Tetapi, gelombang dukungan publik terhadap Mahfud bisa menguat jika ditetapkan sebagai Bacawapres pendamping Ganjar Pranowo.