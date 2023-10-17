Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Namanya Menguat Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar, Bagaimana Sosok Mahfud MD?

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |23:47 WIB
Namanya Menguat Jelang Pengumuman Bacawapres Ganjar, Bagaimana Sosok Mahfud MD?
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Instagram Ganjar Pranowo)
A
A
A

 

JAKARTA - Nama Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menguat. Kendati hingga saat ini belum ada kepastian mengingat Bacawapres yang akan mendampingi Ganjar baru akan diumumkan besok, Rabu 18 Oktober 2023.

Kabar tersebut juga dibenarkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, bahwa partai politik pengusung Ganjar Pranowo akan mengumumkan Bacawapres para Rabu pagi. Adapun bocorannya, inisial namanya M.

"Besok, pada Rabu, 18 Oktober 2023 pada pukul 10.00 akan diumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi mohon doa restunya," kata Hasto saat ditemui di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarok, jika Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Bacawapres Ganjar, maka pasangan Ganjar-Mahfud MD bisa menjadi simbol antitesa dari manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun kader PDIP, Jokowi juga dalam berbagai kesempatan mengisyaratkan bakal mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ditambah ada persepsi bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik. Di mana, mengupayakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Bacapres Prabowo Subianto.

"Mahfud MD merupakan sosok yang berintegritas dan berpengalaman. Pemerintahan Jokowi 2019-2024 yang makin kental dengan nuansa oligarkis diselamatkan oleh keberadaan MMD (Mahfud MD). Untuk jadi wapres Ganjar, menurut saya, bagus. Bisa melengkapi Ganjar. Orang kayak MMD, politisi pemikir dan negarawan, jumlahnya tidak banyak. Bisa memberi kontribusi positif bagi Ganjar," ujar Zaki dalam keterangannnya.

Zaki menambahkan, elektabilitas Mahfud MD memang tidak terlalu tinggi. Tetapi, gelombang dukungan publik terhadap Mahfud bisa menguat jika ditetapkan sebagai Bacawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement