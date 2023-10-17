3 Fakta Pacar Anak Nikita Mirzani Keroyok Anggota TNI, Pelaku Tiga Orang

Pacar anak Nikita Mirzani ditangkap polisi usai keroyok prajurit TNI (Foto: MPI)

JAKARTA - Polisi menangkap pacar Lolly anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh karena melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang anggota Babinsa TNI AD dengan dua orang saudaranya.

Berikut sejumlah fakta terkait pengeroyokan tersebut:

1. Ditangkap Polisi di Rumahnya

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, Vadel ditangkap polisi pada Kamis, 12 Oktober 2023 kemarin di kediamannya kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

2. Berprofesi sebagai Dancer

Bintoro melanjutkan, pelaku yang berprofesi sebagai dancer blasteran Kupang-Arab itu, melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang babinsa bernama Alex E.

"Pelaku 3 orang setelah kami lakukan kegiatan penyidikan, kami dapat bukti kuat untuk 3 orang pelaku pengeroyokan kami jerat dengan pasal 170 KUHP," tuturnya.