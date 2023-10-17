Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Pacar Anak Nikita Mirzani Keroyok Anggota TNI, Pelaku Tiga Orang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:11 WIB
3 Fakta Pacar Anak Nikita Mirzani Keroyok Anggota TNI, Pelaku Tiga Orang
Pacar anak Nikita Mirzani ditangkap polisi usai keroyok prajurit TNI (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi menangkap pacar Lolly anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh karena melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang anggota Babinsa TNI AD dengan dua orang saudaranya.

Berikut sejumlah fakta terkait pengeroyokan tersebut:

1. Ditangkap Polisi di Rumahnya

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, Vadel ditangkap polisi pada Kamis, 12 Oktober 2023 kemarin di kediamannya kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

2. Berprofesi sebagai Dancer

Bintoro melanjutkan, pelaku yang berprofesi sebagai dancer blasteran Kupang-Arab itu, melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang babinsa bernama Alex E.

"Pelaku 3 orang setelah kami lakukan kegiatan penyidikan, kami dapat bukti kuat untuk 3 orang pelaku pengeroyokan kami jerat dengan pasal 170 KUHP," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement