HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Pamer Alat Kelamin di Angkot Depok, Polisi Selidiki

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:29 WIB
Viral Pria Pamer Alat Kelamin di Angkot Depok, Polisi Selidiki
Viral pria paruh baya pamer alat kelamin di angkot Depok, polisi selidiki. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

DEPOK - Viral aksi dugaan pamer alat kelamin seorang pria paruh baya di angkot D05 dengan rute Terminal Depok-Citayam-Bojong Gede.

Foto aksi pria paruh baya tersebut dibagikan laman Instagram @depokhariini. Terlihat foto yang telah disensor pada bagian alat kelamin.

"Info min tadi pas saya pulang sekolah dari arah Stadela (Stasiun Depok Lama) ketemu bapak-bapak ini yang melakukan hal gak pantas di tempat umum," tulis caption laman Instagram @depokhariini dikutip, Selasa (17/10/2023).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto mengatakan akan menindak lanjuti perihal dugaan aksi pamer alat kelamin di angkot tersebut.

"Baik kami tindak lanjuti," ucap Hadi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
