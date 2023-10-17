Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Daftar 3 Kasat dan 1 Kapolsek Baru di Jajaran Polres Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:00 WIB
Ini Daftar 3 Kasat dan 1 Kapolsek Baru di Jajaran Polres Bogor
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
BOGOR - Sejumlah pejabat di jajaran Polres Bogor berganti. Serah terima jabatan ini sebagai bentuk penyegaran, promosi dan pembinaan karier.

Serah terima jabatan ini digelar di Aula Sanika Satyawada Polres Bogor dipimpin Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (17/10/2023).

 BACA JUGA:

Adapun para pejabat tersebut yakni jabatan Kasat Reskrim yang semula dijabat AKP Muhammad Ilham, saat ini dijabat oleh AKP Teguh Kumara; Kasat Narkoba yang semula dijabat AKP Deni Nurcahyadi saat ini dijabat oleh AKP Nur Istiono; Kasat Intel yang semula dijabat AKP Bagus Azi Lesmana Putra, saat ini dijabat oleh AKP Ari Nugroho.

Terakhir, Kapolsek Klapanunggal yang semula dijabat AKP Irrine Kania Defi saat ini dijabat oleh Iptu Silfi Adi Putri.

