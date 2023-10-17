Polres Depok Sidak Terminal Bus Usai Maraknya Fenomena Berburu Klakson Telolet

DEPOK - Satlantas Polres Metro Depok melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Terminal Depok Lama dan Jatijajar usai marak fenomena berburu klakson 'telolet' oleh sejumlah masyarakat pada Senin (16/10/2023) sore.

Diketahui modifikasi klakson 'telolet' dianggap mengganggu konsentrasi pengemudi dan pengendara di sekitar hingga mengakibatkan kecelakaan.

"Satlantas Polrestro Depok Pimpinan Kompol Sugianto (Wakasat Lantas) melaksanakan pemeriksaan terhadap bus yang memasang suara telolet di Terminal Jatijajar karena dapat menganggu konsentrasi pengemudi lainnya dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalulintas," tulis laman Instagram @lantasrestrodepok dikutip, Selasa (17/10/2023).

Wakasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto membenarkan sidak dilakukan di dua lokasi. "Betul telah dilakukan sidak (klakson 'telolet') ke Terminal Depok lama dan Terminal Jatijajar Depok," ucap Sugianto.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra menyebut sidak sebagai upaya mengantisipasi. Hal itu menyusul marak kalangan anak-anak berkumpul dipinggir jalan berburu klakson 'telolet' tersebut.

"Mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus. Terutama kalangan anak-anak yang berkumpul di pinggir jalan demi konten klakson telolet. Saat akhir pekan, banyak anak-anak yang berkumpul di pinggir jalan dan meminta sopir bus membunyikan klakson telolet," ucap Multazam.