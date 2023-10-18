Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks Hashim, Bareskrim Mulai Periksa Saksi-Saksi

JAKARTA - Kasus dugaan penyebaran informasi bohong dengan terlapor Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo memasuki babak baru.

Pasalnya, Bareskrim Polri mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Adalah, Adi Maliano yang merupakan seorang mahasiswa yang melaporkan kasus itu ke Polres Kendari medio 15 Agustus 2023.

“Kedatangan kami hari ini ke Bareskrim Polri terkait laporan kami pada 15 Agustus di Polres Kota Kendari terkait dugaan penyebaran berita hoaks. Panggilannya terkait saksi klarifikasi,” katanya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Menurut dia, Hashim telah melakukan pencatutan nama Presiden RI, Joko Widodo dengan menyebutkan bahwa dukungan Golkar ke kakak kandungnya, Prabowo Subianto atas restunya.

“Kami duga ini penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh Pak Hashim,” kata Adi.

Pria yang tampil mengenakan kemeja putih lengan pendek ini lalu menjelaskan soal dugaan penyebaran hoaks yang diduga dilakukan oleh Hashim.

“Pada tanggal 13 kami membaca salah satu media dan menerima selebaran video bahwa dukungan partai golkar terhadap Prabowo ini atas seizin dari Presiden Joko Widodo. Sedangkan pada tanggal 14 Presiden telah membantah dia tidak pernah memberikan izin atau restu dukungan terhadap partai Golkar untuk mendukung Prabowo,” ungkapnya.

“Ini yang kemudian kita duga ada penyebaran berita hoaks, itu dilakukan oleh Pak Hashim. Kami laporkan ke Polres Kota Kendari dan hari ini ternyata dikirim ke Polri dan kami hadiri undangan dari Polri. Diambil alih Polri,” sambung Adi menambahkan.