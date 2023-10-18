Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Aparat Evakuasi 7 Korban Kebiadaban KKB Egianus Kogoya, Dihujani Peluru

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |06:12 WIB
3 Fakta Aparat Evakuasi 7 Korban Kebiadaban KKB Egianus Kogoya, Dihujani Peluru
Proses evakuasi korban kebiadaban KKB (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil mengevakuasi 11 warga yang selamat dan mengambil 7 jenazah korban kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Selain itu, KKB Egianus Kogoya juga melakukan pembakaran terhadap 3 unit eksavator, 2 unit truck, dan 1 unit camp pendulangan emas.

Berikut fakta-faktanya:

1. Evakuasi Libatkan 42 Personel

Kegiatan penyelamatan dan evakuasi ini melibatkan 42 personel gabungan Satgas Damai Cartenz, Brimobda Papua dan Polres Yahukimo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto.

2. Dihujani Tembakan oleh KKB

Kaops Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengungkapkan, tim gabungan Satgas Ops Damai Cartenz sempat mendapat gangguan tembakan dari KKB saat melakukan evakuasi.

"Setibanya di TKP, kami mendapat gangguan tembakan dan terjadi kontak tembak selama 1 jam 30 menit,” ujarnya, Selasa 17 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement