3 Fakta Aparat Evakuasi 7 Korban Kebiadaban KKB Egianus Kogoya, Dihujani Peluru

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil mengevakuasi 11 warga yang selamat dan mengambil 7 jenazah korban kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Selain itu, KKB Egianus Kogoya juga melakukan pembakaran terhadap 3 unit eksavator, 2 unit truck, dan 1 unit camp pendulangan emas.

Berikut fakta-faktanya:

1. Evakuasi Libatkan 42 Personel

Kegiatan penyelamatan dan evakuasi ini melibatkan 42 personel gabungan Satgas Damai Cartenz, Brimobda Papua dan Polres Yahukimo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto.

2. Dihujani Tembakan oleh KKB

Kaops Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani, mengungkapkan, tim gabungan Satgas Ops Damai Cartenz sempat mendapat gangguan tembakan dari KKB saat melakukan evakuasi.

"Setibanya di TKP, kami mendapat gangguan tembakan dan terjadi kontak tembak selama 1 jam 30 menit,” ujarnya, Selasa 17 Oktober 2023.