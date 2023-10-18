Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nama Mahfud MD Menguat Bacawapres Ganjar, Ini Kata Politikus PDIP Rieke

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |01:58 WIB
Nama Mahfud MD Menguat Bacawapres Ganjar, Ini Kata Politikus PDIP Rieke
Politisi PDIP, Rieke Diah (foto: dok ist)
JAKARTA - Nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menguat. Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengingat Bacawapres yang akan mendampingi Ganjar baru akan diumumkan hari ini, Rabu 18 Oktober 2023.

Namun, Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka meminta Mahfud MD untuk tetap menjaga konstitusi di Tanah Air ini.

"Tetaplah menjadi penjaga konstitusi pak @mohmahfudmd," kata Rieke, dikutip dari Instagram @riekediahp, Selasa (17/10/2023).

Menariknya, video ini dilengkapi dengan suara latar nyanyian dengan lirik "Laju Indonesia, Laskar Juang Indonesia".

