Dapat Gerobak Perindo, Pedagang Angkringan di Pati Sumringah

PATI - Partai Perindo kembali menunjukkan kepedulannya kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kali ini dua pedagang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menerima bantuan berupa gerobak.

Wajah bahagia Luluh dan Verawati tak bisa disembunyikan. Pasalnya dua pedagang angkringan asal Kecamatan Margorejo dan Kalidoro ini menerima gerobak dari Partai Perindo, pendukung Bacapres Ganjar Pranowo, secara cuma-cuma alias gratis.

Pedagang yang menerima bantuan mengaku senang karena bisa meningkatkan omzet penjualannya sehingga pendapatan bisa meningkat berkat gerobak yang berikan Partai Perindo.

"Saya berharap dengan bantuan gerobak dari Perindo ini dapat mendorong peningkatan pendapatan saya," kata Luluh, di DPD Perindo Pati, Selasa (17/10/2023).

Program gerobak yang diinisiasi Partai Perindo diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas masyarakat untuk kemajuan ekonomi Indonesia.