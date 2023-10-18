Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Gerobak Perindo, Pedagang Angkringan di Pati Sumringah

Lazarus Sandy , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |02:07 WIB
Dapat Gerobak Perindo, Pedagang Angkringan di Pati Sumringah
Pedagang Angkringan dapat gerobak perindo (foto: dok ist)
A
A
A

PATI - Partai Perindo kembali menunjukkan kepedulannya kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kali ini dua pedagang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menerima bantuan berupa gerobak.

Wajah bahagia Luluh dan Verawati tak bisa disembunyikan. Pasalnya dua pedagang angkringan asal Kecamatan Margorejo dan Kalidoro ini menerima gerobak dari Partai Perindo, pendukung Bacapres Ganjar Pranowo, secara cuma-cuma alias gratis.

Pedagang yang menerima bantuan mengaku senang karena bisa meningkatkan omzet penjualannya sehingga pendapatan bisa meningkat berkat gerobak yang berikan Partai Perindo.

"Saya berharap dengan bantuan gerobak dari Perindo ini dapat mendorong peningkatan pendapatan saya," kata Luluh, di DPD Perindo Pati, Selasa (17/10/2023).

Program gerobak yang diinisiasi Partai Perindo diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas masyarakat untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement