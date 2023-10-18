Hari Ini, Presiden Jokowi Bakal Hadiri KTT ke-3 BRF

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari ketiganya di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Rabu, 18 Oktober 2023.

Kegiatan pertama yang akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi adalah menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt Road Forum (BRF) di Great Hall of The People, Beijing.

Setelahnya, masih di lokasi yang sama, Presiden Jokowi akan bertemu dan menghadiri jamuan makan siang bersama Chairman of the National People’s Congress.

Sementara itu, Ibu Iriana akan ikut serta dalam rangkaian program pendamping KTT ke-3 BRF mengunjungi China National Arts and Craft Museum untuk melihat kesenian dan kerajinan tangan RRT.

Pada sore harinya, Presiden Jokowi akan menghadiri High-Level Forum and Thematic Forum Event: Connectivity in an Open Global Economy yang akan diselenggarakan di China National Convention Center, Beijing.

Setelahnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dengan bertolak ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi dari Beijing Capital International Airport.

(Khafid Mardiyansyah)