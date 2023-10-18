Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mobil Mahfud MD Sempat Keluar Rumah Dinas, tapi Balik Lagi

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |07:39 WIB
Mobil Mahfud MD Sempat Keluar Rumah Dinas, tapi Balik Lagi
Sempat keluar rumah dinas, mobil Mahfud MD balik lagi (Foto: MPI)
JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dikabarkan akan menjadi Bacapres Ganjar Pranoo pada Pilpres 2024. Pengumuman itu, pun akan dibacakan hari ini, Selasa (17/10/2023).

Diketahui, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) bakal mengumumkan cawapres Ganjar hari ini Rabu, 18 Oktober 2023 di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, rumah dinas Mahfud MD sudah nampak ramai sejak pukul 06.20 WIB. Terlihat beberapa orang dengan motor patroli dan pakaian serba hitam sudah bersiap di kendaraannya masing-masing.

Sekira pukul 06.28 WIB, mobil berpelat nomor B 1990 SIK yang diduga ada Mahfud MD di dalamnya keluar dari rumah dinas beserta pengawalan yang cukup ketat. Namun, tidak berselang lama, mobil tersebut kembali ke rumah dinas pada pukul 07.15 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, mobil tersebut beranjak untuk mengunjungi rumah dinas wakil presiden. Namun, belum terkonfirmasi apakah Mahfud MD berada di dalam mobil tersebut.

