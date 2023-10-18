Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyebab Soekarno Lebih Memilih Jenderal Ahmad Yani Dibanding Soeharto Jadi KSAD

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |07:55 WIB
Penyebab Soekarno Lebih Memilih Jenderal Ahmad Yani Dibanding Soeharto Jadi KSAD
Soeharto (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik penyebab Soekarno lebih memilih Jenderal Ahmad Yani dibanding Soeharto jadi KSAD. Hal ini terungkap dalam buku Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra.

Dalam buku tersebut diceritakan pada 1962 Jenderal AH Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB). Otomatis, jabatannya di KSAD harus digantikan oleh orang lain. Kala itu Nasution mengajukan nama Soeharto sebagai calon tunggal.

Namun, Presiden Soekarno justru marah karena hanya ada satu nama. Alhasil Nasution kembali menghadap Bung Karno dengan mengusulkan 4 nama. Di saat itulah Soekarno lebih memilih Jenderal Ahmad Yani dibanding Soeharto untuk menjabat KSAD.

Alasan terbesar kenapa Soekarno lebih memilih Ahmad Yani adalah karena ia dekat dengan Yani. Kedekatan Soekarno dan Yani terjalin sejak jenderal kelahiran Purworejo itu menjadi wakilnya sebagai Kepala Staf KOTI.

Soekarno lebih lanjut lagi menjelaskan jika Yani adalah sosok yang cerdas, memiliki daya tangkap yang cepat dan tahu pengembangan perintah.

Sementara itu, Soeharto dianggap sebagai seorang perwira yang tidak mengenal psikologi bawahan dan kepala batu. Sehingga Soekarno menganggap jika Soeharto lebih cocok untuk bekerja di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180387//mensesneg_prasetyo_hadi-5gSh_large.jpg
Prabowo Pelajari 40 Usulan Pahlawan Nasional, Salah Satunya Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180031//soeharto-ktSK_large.jpg
Soeharto Sebentar Lagi Jadi Pahlawan Nasional, Syarat Formalnya Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179379//presiden_ke_2_soeharto-mw70_large.jpg
Aktivis 98: Soeharto Tak Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179113//pemerintah-HDaV_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Bukan Keputusan Pribadi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement