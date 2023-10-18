Penyebab Soekarno Lebih Memilih Jenderal Ahmad Yani Dibanding Soeharto Jadi KSAD

JAKARTA - Mengulik penyebab Soekarno lebih memilih Jenderal Ahmad Yani dibanding Soeharto jadi KSAD. Hal ini terungkap dalam buku Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra.

Dalam buku tersebut diceritakan pada 1962 Jenderal AH Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB). Otomatis, jabatannya di KSAD harus digantikan oleh orang lain. Kala itu Nasution mengajukan nama Soeharto sebagai calon tunggal.

Namun, Presiden Soekarno justru marah karena hanya ada satu nama. Alhasil Nasution kembali menghadap Bung Karno dengan mengusulkan 4 nama. Di saat itulah Soekarno lebih memilih Jenderal Ahmad Yani dibanding Soeharto untuk menjabat KSAD.

Alasan terbesar kenapa Soekarno lebih memilih Ahmad Yani adalah karena ia dekat dengan Yani. Kedekatan Soekarno dan Yani terjalin sejak jenderal kelahiran Purworejo itu menjadi wakilnya sebagai Kepala Staf KOTI.

Soekarno lebih lanjut lagi menjelaskan jika Yani adalah sosok yang cerdas, memiliki daya tangkap yang cepat dan tahu pengembangan perintah.

Sementara itu, Soeharto dianggap sebagai seorang perwira yang tidak mengenal psikologi bawahan dan kepala batu. Sehingga Soekarno menganggap jika Soeharto lebih cocok untuk bekerja di lapangan.