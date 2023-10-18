Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar, Begini Suasana Terkini Rumah Megawati

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:00 WIB
Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar, Begini Suasana Terkini Rumah Megawati
Suasana kediaman Megawati (Foto: MPI/Herjoko)
A
A
A

JAKARTA - Begini suasana terkini rumah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri jelang pengumuman calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo. PDIP akan mengumumkan Cawapres Ganjar Rabu (18/10/2023) pagi WIB.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, suasana di depan rumah Megawati tampak sepi. Beberapa kendaraan terlihat parkir berjejer di depan rumah.

Rumah Ketum PDIP itu dijaga cukup ketat oleh aparat kepolisian. Belum terlihat tamu yang berdatangan ke rumah yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, itu.

PDIP akan mengumumkan Cawapres Ganjar pada Rabu (18/10/2023) sekitar pukul 10.00 WIB. Pengumuman itu akan dilakukan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, pendaftaran capres dan cawapres akan dimulai besok (19/10/2023). Pendaftaran akan ditutup pada 25 Oktober mendatang pada pukul 23.59 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175526//viral-pTzJ_large.jpg
PDIP Tolak Tim Senam Israel Berlaga di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171441//viral-EY91_large.jpg
Dipecat Sebagai Anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu: Saya Kembali Jadi Sopir Truk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement