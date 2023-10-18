Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar, Begini Suasana Terkini Rumah Megawati

JAKARTA - Begini suasana terkini rumah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri jelang pengumuman calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo. PDIP akan mengumumkan Cawapres Ganjar Rabu (18/10/2023) pagi WIB.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, suasana di depan rumah Megawati tampak sepi. Beberapa kendaraan terlihat parkir berjejer di depan rumah.

Rumah Ketum PDIP itu dijaga cukup ketat oleh aparat kepolisian. Belum terlihat tamu yang berdatangan ke rumah yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, itu.

PDIP akan mengumumkan Cawapres Ganjar pada Rabu (18/10/2023) sekitar pukul 10.00 WIB. Pengumuman itu akan dilakukan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, pendaftaran capres dan cawapres akan dimulai besok (19/10/2023). Pendaftaran akan ditutup pada 25 Oktober mendatang pada pukul 23.59 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)