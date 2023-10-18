Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Soekarno Keturunan Bangsawan? Ini Faktanya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:00 WIB
Apakah Benar Soekarno Keturunan Bangsawan? Ini Faktanya
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik apakah benar Soekarno keturunan bangsawan? Pasalnya banyak yang menduga bahwa sosok Presiden RI pertama berasal dari silsilah keluarga yang ternama.

Lantas apakah dugaan itu benar adanya karena adanya fakta atau hanya sekedar isu belaka? Ternyata memang sesuai dengan fakta pendukung. 

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber,terkait fakta kebenaran Soekarno keturunan bangsawan.

1. Gelar Bangsawan dari Sang Ayah

Bung Karno diketahui merupakan seorang anak dari pasangan pria ningrat Jawa dan perempuan Bali berkasta Brahmana bernama lengkap Raden Sukemi Sosrodiharjo. Gelar raden yang terlampir pada awal penempatan nama ayahnya mengindikasikan bukti bahwa sosok ayah Bung Karno merupakan seorang bangsawan keturunan Sultan Kediri.

2. Gelar Bangsawan dari Sang Ibu

Tidak hanya itu saja, fakta berikutnya turut menjelaskan bahwa sosok bangsawan yang melekat pada diri Soekarno ternyata didapat dari sang ibu. Hal itu dikarenakan bahwa sosok ibu Presiden RI merupakan seorang bangsawan Kerajaan Singaraja bernama Ida Ayu Nyoman Rai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement