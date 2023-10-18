Apakah Benar Soekarno Keturunan Bangsawan? Ini Faktanya

JAKARTA- Mengulik apakah benar Soekarno keturunan bangsawan? Pasalnya banyak yang menduga bahwa sosok Presiden RI pertama berasal dari silsilah keluarga yang ternama.

Lantas apakah dugaan itu benar adanya karena adanya fakta atau hanya sekedar isu belaka? Ternyata memang sesuai dengan fakta pendukung.

1. Gelar Bangsawan dari Sang Ayah

Bung Karno diketahui merupakan seorang anak dari pasangan pria ningrat Jawa dan perempuan Bali berkasta Brahmana bernama lengkap Raden Sukemi Sosrodiharjo. Gelar raden yang terlampir pada awal penempatan nama ayahnya mengindikasikan bukti bahwa sosok ayah Bung Karno merupakan seorang bangsawan keturunan Sultan Kediri.

2. Gelar Bangsawan dari Sang Ibu

Tidak hanya itu saja, fakta berikutnya turut menjelaskan bahwa sosok bangsawan yang melekat pada diri Soekarno ternyata didapat dari sang ibu. Hal itu dikarenakan bahwa sosok ibu Presiden RI merupakan seorang bangsawan Kerajaan Singaraja bernama Ida Ayu Nyoman Rai.