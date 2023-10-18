Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suasana Kantor PDI Perjuangan Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:06 WIB
Suasana Kantor PDI Perjuangan Jelang Pengumuman Cawapres Ganjar
Suasa di Kantor DPP PDIP jelang pengumuman Cawapres Ganjar nampak ramai (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Nama Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang akan mendapingi Ganjar Pranowo, bakan diumumkan hari ini, Rabu (18/10/2023).

Deklarasi tersebut akan dilakukan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 WIB.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Kantor DPP PDIP nampak ramai dikunjungi sejumlah kader dan simpatisan, hingga awak media.

Ramainya para pengunjung tersebut dikarenakan sebelum melakukan deklarasi, Ganjar dikabarkan sarapan pagi terlebih dahulu dengan calon cawapresnya pada pukul 08.30 WIB.

Di sisi lain, tepat di luar gedung nampak aparat kepolisian ikut berjaga mengantisipasi adanya insiden-insiden yang bisa terjadi. Satu kendaraan taktis nampak tengah terparkir di persimpangan kiri jalan.

