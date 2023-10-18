Sebelum Pengumuman Bacawapres Ganjar, Ketum Parpol Sarapan Bersama

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menyebut sebelum pengumuman Bacawapres pendamping Bacapres Ganjar Pranowo diawali sarapan bersama dan pertemuan Ketua Umum Partai Politik pengusung diantaranya PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura.

Diketahui nama Bacawapres Ganjar Pranowo segera diumumkan hari ini, Rabu (18/10/2023) pagi ini di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat.

"Iya jam 8 pagi kita sarapan bersama dulu, lanjut jam 9 pertemuan ketum parpol, jam 10 pengumumannya," kata Rofiq kepada wartawan di DPP Perindo, Jakarta.

Rofiq pun belum mau mengungkap nama Bacawapres Mantan Gubernur Jawa Tengah yakni berinisial dari M.

"Ya inisialnya M (Bacawapres dari Ganjar Pranowo)," ucapnya.